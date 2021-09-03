'Hudut namustur' pankartı açan genç konuştu

İstanbul'da bir süre önce kentin çeşitli noktalarına 'Hudut namustur' yazılı pankartlar asan gençlerden Ahmet Çakmak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Twitter'da 'Vera Çakmak' ismini kullanan genç, videoda "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler." dedi.

'BANA PANKARTI BUĞRA KAVUNCU ASTIRDI'

O pankartı kendisine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun astırdığını iddia eden Çakmak, Kavuncu'nun yanındaki kişilerin kendisine para ve başka şeyler vadettiğini öne sürdü.

Çakmak, yaptığı açıklamada "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vaat ettiler. Olaylar büyüyünce kullanıldığımı fark ettim ve kullanılmaktan pişman olduğum için şimdi bu videoyu çekiyorum." ifadelerini kullandı.