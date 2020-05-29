Şimdi de Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çamur attılar! AK Parti, asılsız haberlere tek tek cevap verdi

AK Parti, cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan ve önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülen Yassıada hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: Adada çok katlı yüksek binaların yapıldığı, adanın sadece protokole açık olduğu, tarihî binaların yıkıldığı ve ağaçların tümünün kesildiği öne sürülmüştü. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabından bu iddiaları cevapladı.

*İDDİA: Adaya çok katlı ve yüksek binalar yapılarak dikey mimari uygulandı.

CEVAP: Adanın en yüksek yapısı 24 metre uzunluğundaki doğal taş yüzeyli Demokrasi Feneri... Adanın yüzde 60’lık bölümü yeşil alana ayrıldı.

*İDDİA: Ada sadece protokol ziyaretlerine açık olacak. Vatandaşlar adayı gezemeyecek.

CEVAP: Demokrasi ve Özgürlükler Adası bir açık hava müzesi olarak tasarlandı. Ada bütün imkânlarıyla halkın hizmetine açık olacak.

*İDDİA: Bizans ve sonraki dönemlere ait adada bulunan tarihî yapılar yıkıldı ve üzerine yeni yapılar inşa edildi.

CEVAP: Tarihî yapıların tamamı korundu ve onarılarak yeni işlevleriyle kullanıma açıldı.

*İDDİA: Adada bulunan bütün ağaçlar kesilerek yerlerine binalar yapıldı.

CEVAP: Adada nitelikli ağaçların tamamı korundu ya da bu amaçla uzman bir ekip tarafından taşındı. Adaya yeni dikilen bitki ve ağaç sayısı ise 40 bine yaklaştı.