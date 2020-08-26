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26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:19:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:19:00

Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Kaynak: İHA

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 980 personel ve helikopter ile 6 mahallede asayiş operasyonu yaptı.

980 personel ve helikopter desteği dev bir operasyon düzenleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba, Nurtepe, Vatan, Beydilli ve Düztepe mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, 22 şüpheliyi uyuşturucu satışı yapmaktan gözaltına aldı.

Ekipler, şüpheli şahısların üst aramalarında, şüpheli araçlarda ve şüpheli ikametlerde yaptıkları çalışma sonucu 2 kilo 907 gram esrar, 1 kilo 257 gram metamfetamin, 453 gram eroin, 351 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 283 adet captagon hap, 158 adet extacy hap, 7 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirdi.

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