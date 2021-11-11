HDP savunması Yargıtay'da!

HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi
Kaynak: TRT Haber
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davası savunmasını Yargıtay'a gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin bir ay içinde mütalaa verecek.
Anayasa Mahkemesi HDP'nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin'in bir ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor.
HDP'nin kapatılma davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay'a gönderdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bir ay içerisinde bu savunmayı inceleyerek esasa ilişkin mütalaa vermesi bekleniyor.