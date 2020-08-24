24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:52:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:16:00
HDP'li Tuma Çelik hakkında flaş karar: Dokunulmazlığı kalktı
Meclis Hazırlık Komisyonu, hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan HDP eski Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı
Meclis Hazırlık Komisyonu, hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan HDP eski Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı
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