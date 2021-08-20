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20 Ağustos 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 17:30:00

Hayvansever öğretmen veteriner olacak

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Konya'da yaşayan fen bilgisi öğretmeni Hitame Baş, küçük yaşlarda başlayan hayvan sevgisiyle çevresindeki sokak hayvanlarının iyilik meleği oldu.

Konya'da yaşayan fen bilgisi öğretmeni Hitame Baş, küçük yaşlarda başlayan hayvan sevgisiyle çevresindeki sokak hayvanlarının iyilik meleği oldu. Hayvanlara daha bilinçli yardım edebilmek için Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Baş, bu amaçla aynı üniversitede başladığı doktora eğitimini sürdürüyor.

Etiketler : Hayvansever öğretmen Konya Hitame Baş
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