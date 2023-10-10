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10 Ekim 2023 Salı 16:15:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 16:15:00

Hayırlı uğurlu olsun! Trabzonspor direksiyonu tekrar ona devretti! Teknik direktör Abdullah Avcı oldu

Kaynak: Sporx

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Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'ya ikinci kez direksiyonu devretti. Bordo-mavililer, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getirdi, herkese hayırlı uğurlu olsun. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yolarını ayırma kararı aldı. Bordo mavililer takımın başına yeniden Abdullah Avcı'yı getirmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi Bjelica ile sözleşmeyi feshetmek için son görüşmeleri gerçekleştiriyor.

ABDULLAH AVCI PERŞEMBE İDMANDA

Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon alınan başarısız sonuçların ardından istifa etmişti. Yeniden Trabzonspor'un başına geçmeye hazırlanan Abdullah Avcı'nın perşembe günü idmanda olacağı iddia edildi.

ABDULLAH AVCI'NIN TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor'un başına ilk kez 2020 yılında geçen Abdullah Avcı 2023 sezonunun ortasına kadar görev yapmıştı. Bordo mavililerde 116 maça çıkan Avcı, maç başına 1.93 puan ortalaması yakalamayı başarmıştı. Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 1 Süper Lig Kupası, 2 de Türkiye Süper Kupası kazanmayı başardı.

Etiketler : trabzonspor teknik direktör abdullah avcı
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