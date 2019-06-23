Havalimanı ve otogarlarda seçim yoğunluğu

CHP adayı lehine 31 Mart'taki tezgahlanan oyunlar ve oy hırsızlıkları nedeniyle binlerce İstanbullu tatillerini yarıda kesmek zorunda kaldı. Memleketlerine ya da deniz kıyılarına tatile giden İstanbullu seçmenlerin oy vermek için dönüşleri otogar ve havalimanlarında yoğunluğu neden oldu. Otobüs firmaları Anadolu'nun birçok kentinden İstanbul'a ek seferler düzenlemek zorunda kaldı.

BİR GÜNLÜK BOŞLUK

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, sadece bu güne özel Antalya genelindeki tesislerde bir boşluk doğduğunu belirterek, “İptaller olmadı, sadece tarih değişikliği yapanlar oldu, hem uçak hem acente hem de konaklama anlamında” dedi. İstanbul'da havalimanlarında yoğunluk gözlenirken Esenler Otoğarı'nda otobüsler perona girmek için sıra bekledi.