Havada gururlandıran tesadüfü Türk Polis Teşkilatı paylaştı, Selçuk Bayraktar'dan anında yanıt geldi: Kalpten kalbe yol vardır görülmez
Türk Polis Teşkilatı, 'Havada gururlandıran tesadüf' notuyla paylaştı, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar 'Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez' sözüyle yanıt verdi.
Bayraktar TB2 SİHA, görev yerine giderken yolda Jandarma SİHA'sıyla karşılaştı. Türk Polis Teşkilatı, Bayraktar TB2 SİHA'nın görev yerine giderken yolda Jandarma SİHA'sıyla karşılaştığı anların görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Bayraktar TB2 SİHA’mız görev yerine giderken yolda @jandarma’mızın SİHA’sıyla karşılaştı ��— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 19, 2020
✈️����✈️
�� @jandarma pic.twitter.com/0mkd1F0z9A
Türk Polis Teşkilatı, Bayraktar TB2 SİHA'nın görev yerine giderken yolda Jandarma SİHA’sıyla karşılaştığı anların görüntülerini yayınladı.
Türk Polis Teşkilatı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA’mız görev yerine giderken yolda @jandarma’mızın SİHA’sıyla karşılaştı" ifadelerine yer verildi.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da bu güzel tesadüfü alıntılayarak "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez..." ifadelerini kullandı.
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez...#MilliTeknolojiHamlesi ✈♥️✈���� https://t.co/F3AU8XOknE— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 19, 2020
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