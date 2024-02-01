VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma söz konusu olamaz"
Siber suçlarda korkutucu trend: Sanal adam kaçırma
Mykkanen'den Türkiye ile yenilenebilir enerjide işbirliği mesajı
Başkan Erdoğan din görevlileri mezuniyet törenine katılacak
Elazığ'da 2 bin 255 deprem konutu şubatta teslim edilecek
Borrell'den Kızıldeniz'deki askeri misyon için yeni tarih
01 Şubat 2024 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 11:45:00

Hatay, Osmaniye ve Adana'da 10 bin 840 afet konutunun kurası çekilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay içerisinde çekilecek.

Afetten etkilenen Hatay'da, depremlerde 80 bin 323 bina "yıkık", "acil yıkılacak" ve "ağır hasarlı" olarak kaydedildi. Bu kapsamda kent genelinde evlerini kaybeden afetzedeler için konut yapımına başlandı.

TOKİ marifetiyle il genelinde 33 farklı noktada 1828'i 2+1, 30 bin 486'sı ise 3+1 olmak üzere 32 bin 314 konutun inşası planlandı. Bu konutlardan 660'ının yapımı ise bağışçılar tarafından karşılanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce de 5 bin 582 köy tipi afet konutunun ihalesi gerçekleştirildi, bunlardan 2 bin 650'sinin inşasına başlandı.

Kent genelinde hızla yükselen konutlardan 6 bin 572'si TOKİ konutu, 703'ü de kırsal konut olmak üzere 7 bin 275'inin kurası 3 Şubat'ta çekilecek.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, yıkımı gerçekleşen binaların yerine eskisinden daha güçlü ve güzel binalar yapmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 24 saat esaslı çalışma sistemiyle sahada olduklarını söyledi.

Bu kapsamda kalıcı konutların bir ayağının da TOKİ marifetiyle yapılan konutlar olduğunu anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar ilimizde 33 farklı alanda 32 bin 314 konutun yapımı devam etmektedir, bir kısmı da tamamlanmıştır. Öteki taraftan kalıcı konutlarımızın bir diğer ayağı kırsal konutlarımızdır. Bununla ilgili de 5 bin 582 köy konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 2 bin 650'sinin de inşaatı devam ediyor. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına ivedilikle kavuşabilmeleri için konutlarımızın kabulleri gerçekleştirildikçe kura yöntemiyle teslimler yapılacak. Asırların felaketi depremin yıl dönümü yaklaşırken tüm il genelinde 6 bin 572'si TOKİ kalıcı konut, 703'ü de kırsal konut olmak üzere toplamda 7 bin 275 konutumuzun kura çekimini inşallah 3 Şubat'ta gerçekleştireceğiz. Şimdiden kalıcı konutlarına kavuşacak vatandaşlarımıza eskisinden daha güçlü, daha güzel yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz."

Hatay'ın ilçelerine göre yapımı süren TOKİ'nin kalıcı konut sayıları şöyle:

İLÇELERTOKİ KONUT SAYISI
ANTAKYA12823
ARSUZ1188
DEFNE3069
ALTINÖZÜ364
İSKENDERUN3986
PAYAS1351
KIRIKHAN2576
KUMLU303
HASSA3878
SAMANDAĞ424
DÖRTYOL2060
BELEN292
TOPLAM32314

Hatay'ın ilçelerine göre inşa edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle:

İLÇEKÖY KONUTU SAYISI
ALTINÖZÜ900
ANTAKYA316
ARSUZ494
BELEN87
DEFNE127
ERZİN158
HASSA276
İSKENDERUN157
KIRIKHAN1088
KUMLU7
REYHANLI885
SAMANDAĞ407
YAYLADAĞI680
TOPLAM

5582

OSMANİYE

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Osmaniye'de de kalıcı deprem konutlarının yapımında sona gelindi.

Depremlerde 273 binanın yıkıldığı, 10 binden fazla binanın ise hasar gördüğü ilde, kent merkezi ve ilçelerde evleri yıkılan ya da zarar gören depremzedeler için konut yapımı sürüyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde kentin büyük hasar aldığını ifade etti.

Depremlerde 1010 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 2 bin 606 kişinin de yaralandığını dile getiren Yılmaz, "Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını sağlama gayretinin içinde çalışmalarımızı başlattık." dedi.

İlk etapta depremzedelerin mağdur edilmemesi için 1027'si kırsalda olmak üzere 4 bin 102 konteynerin kurulumunun sağlandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıkılan evlerle ilgili 11 bin 235, iş yerleri için 1299, 121'i de ahır olmak üzere 12 bin 655 hak sahibi bulunmaktadır. Şu anda kalıcı konutlarımızın yapımı çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. 3 bin 875'i kent merkezinde olmak üzere 5 bin 265 konutun ihalesi yapıldı. Şu anda kura çekilecek toplam hak sahibi 4 bin 925'tir. 1852'si kentte, 124'ü kırsalda (köy evi) olmak üzere 1976 konutun en yakın zamanda kurası çekilecek."

ADANA

Depremden etkilenen Adana'da da afetzedeler için merkez Çukurova ilçesi Şambayadı, merkez Sarıçam ilçesi Buruk ve Göztepe ile Ceyhan ilçesi Mithatpaşa ve Yumurtalık ilçesi Akyuva mahallelerinde konut inşa ediliyor.

Şambayadı Mahallesi'nde 590, Buruk Mahallesi'nde 592, Göztepe Mahallesi'nde 1106, Mithatpaşa'da 511 ve Akyuva'da 405 olmak üzere toplam 3 bin 204 konutun yapımının tamamlanmasıyla kentteki afetzedeler evlerine kavuşacak.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yaralarının sarılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kentte dükkan ve konut yönünden 8 bin 200 hak sahibinin bulunduğuna dikkati çeken Köşger, "İnşallah şubat ayı sonuna kadar Adana'da 1589 konutun kurayla teslimini gerçekleştireceğiz. Adana'da 8 bini aşkın hak sahibi var. Devletimiz hak sahiplerinin yaralarını en kısa sürede saracak." ifadesini kullandı.

Etiketler : hatay osmaniye adana afet konut kira
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Yeni ikili

Yeni ikili
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX