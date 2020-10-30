  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de sevindiren haberler peş peşe geldi!
İşgalci Ermenistan yine Rusya'dan yardım istedi
Bakanlardan İzmir'deki depremle ilgili ortak açıklama
Bakan Koca'dan deprem paylaşımı: Yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın
62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 3 kişi gözaltına alındı
Canlı yayında vatandaşlara önemli uyarı
Bakan Pakdemirli'nin konuştuğu Buse'den güzel haber
Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti
Kırmızı Oda'da rol alan Binnur Kaya'dan hem tiyatro hem dizi
Başkan Erdoğan: İzmir'den gelen haberler bizi üzmüştür
Emniyetten depremle ilgili inceleme
Dakikada 2 milyon beyin hücresini kaybedebiliriz
Hareketsiz yaşam donuk omuz yapıyor
Sebzeleri fazla pişirmeyin meyveyi kabuğuyla yiyin
Bakan Koca 30 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı
Başkan'dan Yunanistan'a: İhtiyaç olursa yardıma hazırız
Kuşadası açıklarında deprem!
İzmir depremiyle ilgili Kandilli'den flaş açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'e 2 helikopter görevlendirdi
İzmir'deki deprem sonrası AFAD uyardı: Hasarlı yapılara girmeyin
Deprem komşuyu da vurdu! Kilise binası yıkıldı
İzmir'de deprem!
8. Boğaziçi Film Festivali kısa filmler ve Work in Progress jüri sunumlarıyla yedinci gününü geride ...
30 Ekim 2020 Cuma 13:06:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 10:17:00

Hareketsiz yaşam donuk omuz yapıyor

ABONE OL

Her 100 kişiden üçünde ortaya çıkan ve kadınlarda erkeklerden daha çok görülen ‘Donuk Omuz Sendromu', omuzun sertleşerek hareket kabiliyetinin azaldığı yaygın bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor.

Diyabet, yaralanma, cerrahi müdahale, tiroid bezi hastalıkları, inme gibi birçok sağlık sorunundan sonra gelişen bu durum, yaşattığı ağrılar ile yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Sorunun omuzda sinsice ilerlediğine dikkat çeken Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz,“ Şikâyetleri zaman geçtikçe daha da çok artıyor. Önlem alınmazsa arka cebimizden cüzdanımızı çıkaramayacak, gömlek düğmelerimizi iliklerken zorlanacak hale gelebiliriz. Hareketsiz yaşam tarzı ve stres bu durumun yaşanmasını tetikleyebilir. Hareket kısıtlılığı gidermek için fizik tedavi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Akdeniz,” Tedavide amaç ağrıyı hafifletmek ve eklem hareket açıklığını ve fonksiyonelliği geri kazanmaktır. Bu amaçla ağrı kesici ve anti-enflamatuvar ilaçlar, kas gevşeticiler, eklem içi lokal anestezik veya kortizon enjeksiyonları yararlı olabilir. Eklem hareket açıklığına yönelik egzersiz programına erken dönemden itibaren başlanmalı ve devam edilmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Etiketler : hareketsiz yaşam Donuk Omuz Sendromu Dr. Orhan Akdeniz omuz şikayeti omuz ağrı
27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları

27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları
Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim

Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim
Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı

Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı
Sağlık çalışanları için yürüyecek

Sağlık çalışanları için yürüyecek
Annesinin kopyası

Annesinin kopyası
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı
Kızının çizimi göğsünde

Kızının çizimi göğsünde
Yağmurun Rengi'nde buluştular

Yağmurun Rengi'nde buluştular
'Kadına şiddete son' şarkısı

'Kadına şiddete son' şarkısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER