Hareketsiz yaşam donuk omuz yapıyor

Diyabet, yaralanma, cerrahi müdahale, tiroid bezi hastalıkları, inme gibi birçok sağlık sorunundan sonra gelişen bu durum, yaşattığı ağrılar ile yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Sorunun omuzda sinsice ilerlediğine dikkat çeken Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz,“ Şikâyetleri zaman geçtikçe daha da çok artıyor. Önlem alınmazsa arka cebimizden cüzdanımızı çıkaramayacak, gömlek düğmelerimizi iliklerken zorlanacak hale gelebiliriz. Hareketsiz yaşam tarzı ve stres bu durumun yaşanmasını tetikleyebilir. Hareket kısıtlılığı gidermek için fizik tedavi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Akdeniz,” Tedavide amaç ağrıyı hafifletmek ve eklem hareket açıklığını ve fonksiyonelliği geri kazanmaktır. Bu amaçla ağrı kesici ve anti-enflamatuvar ilaçlar, kas gevşeticiler, eklem içi lokal anestezik veya kortizon enjeksiyonları yararlı olabilir. Eklem hareket açıklığına yönelik egzersiz programına erken dönemden itibaren başlanmalı ve devam edilmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.