10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:53:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:54:00
Hakkari'de zırhlı polis aracı devrildi: İki özel harekat polisi şehit oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu iki özel harekat polis şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.