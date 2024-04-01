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01 Nisan 2024 Pazartesi 13:23:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 13:23:00

Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe kırsalına 28 Mart'ta "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Salgar 2024-56 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen mağarada RPD makineli tüfek, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, 5 RPG-7 antitank mühimmatı, 5 RPG-7 sevk fişeği, 8 el bombası, 7,62 milimetrelik 420 makinalı tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Etiketler : hakkari terör operasyon silah mühimmat
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