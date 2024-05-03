ABD'den Türkiye açıklaması! "İkili ilişkileri etkilemeyecek"

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03 Mayıs 2024 Cuma 20:25:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 20:25:00

ABD: Türkiye'nin UAD'deki İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez

Kaynak: AA

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Beyaz Saray, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasına müdahil olması konusunda farklı düşündüklerini ancak bu durumun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde UAD'deki İsrail'e yönelik soykırım davasına ilişkin gündemi değerlendirdi.

Kirby, ABD'nin UAD'de devam eden İsrail davası konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ankara'nın kararıyla ilgili yorumun Türkiye'ye ait olduğunu belirtti.

"Bu konuyu farklı değerlendiriyoruz. Bu, aşikar ancak bu durum değerli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez." diyen Kirby, bazen müttefiklerle bazı konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu belirtti.

Kirby, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bir ziyaretine ilişkin önünde bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin İsrail aleyhinde UAD'de açılan soykırım davasına müdahil olma kararını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : Türkiye ABD İSRAİL UAD FİLİSTİN
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