Hakkari'de PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ve roketatar mühimmatı imha edildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan arama faaliyetlerinde teröristlere ait el yapımı patlayıcı ile 6 roketatar mühimmatının imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Hakkari Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde 1 EYP ve 6 RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimizce (METİ) imha edildi." ifadesi kullanıldı.
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