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21 Haziran 2019 18:18 | Cuma

'Gün, küçük siyasi kavgaların tartışma ortamında zaman yitirme günü değil'

TBMM Başkanı Şentop, "Gün, küçük siyasi kavgaların tartışma ortamında zaman yitirme günü değildir. Geçmişte bu gündelik kavgalardan çok çektik. Artık bu kavgalarla, küçük polemiklerle vakit kaybetmemeliyiz." dedi. Cihan Okur 21.06.2019 'Gün, küçük siyasi kavgaların tartışma ortamında zaman yitirme günü değil'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saraydüzü Kışla Binası'nda bulunan Milli Mücadele Müzesi'ni ve Sultan Bayezid Külliyesi'ni ziyaret ettikten sonra, Amasya Üniversitesinde düzenlenen ''Amasya Genelgesi'nin 100. Yılında Milli İrade ve Milli İstiklal Yolu'' konulu panele katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, Amasya Genelgesi'nin yıl dönümünde Milli Mücadele’nin hayati önemi üzerinde dururken, bu mücadelenin yürütülme şeklini de düşünmek, buradan dersler çıkarmak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı olmadığını vurgulayan Şentop, "Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye bugün, 100 yıl önce olduğu gibi, istiklalini her türlü bedeli ödeyerek elde tutacağını ilan eden cesaretin adıdır. Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olan çevrelere karşı birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi korumak; bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenlere karşı uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Gün, küçük siyasi kavgaların tartışma ortamında zaman yitirme günü değildir. Geçmişte bu gündelik kavgalardan çok çektik. Artık bu kavgalarla, küçük polemiklerle vakit kaybetmemeliyiz." diye konuştu.

"Devletimizi zayıflatmak isteyenlere karşı teyakkuz halinde olmalıyız"
Türkiye’nin bekasını her şeyin üstünde tutmanın gerekli olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz bu noktadayken, bir hususu açıklığa kavuşturmak gerek. Türkiye’nin beka meselesi olduğunu söylemek, Türkiye’nin zayıf düştüğü ve her an yıkılabileceği anlamına gelmemektedir. Allah’a şükürler olsun devletimiz hiç olmadığı kadar güçlüdür ve 15 Temmuz’da cesaretini, yürekliliğini, vatanperverliğini gösteren milletimiz de uyanıktır. Fakat şunu bilmeliyiz, karanlığın en yoğun olduğu an, sabaha en yakın olunan andır. Şerefli milletimizi bölmek, devletimizi zayıflatmak isteyenlere karşı teyakkuz halinde olmalıyız. Beka dediğimiz budur. "

2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100’üncü yılı olacağını hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Sadece milli tarihimiz için değil, Türk ve İslam dünyasının tamamı için Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100’üncü yılı önemli. Bu sebeple önümüzdeki yılın özel bir anlamı var. Yapacağımız hazırlıklarla, özel kutlama takvimimizle Gazi Meclisimizin hürriyet ve istiklalimizin merkezi olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Türkiye’yi ve Türk milletini ebediyete kadar yaşatmak için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğimizi bütün dünyaya tekrar ilan edeceğiz. İnşallah gururla anlatacağımız güzel etkinlikler yapacağız. Ben buradan idarecilerimizi, üniversitelerimizi, sivil toplumumuzu ve hülasa milletimizin her bir ferdini 100’üncü yıl etkinliklerine katılmaya, önerilerini bize iletmeye davet ediyorum. Zira, vatan ve devlet nasıl hepimizinse, 100’üncü yılını kutladığımız Milli Mücadele'nin gururu da hepimize aittir."

Panele Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve vatandaşlar katıldı.

(AA)

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