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15 Nisan 2024 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 16:00:00

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak

Kaynak: AA

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Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay tarafından hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği gemi, yarın Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkacak.

Türk Kızılayı, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan gıda, un, bebek malzemeleri ve uyku tulumu kolilerinden oluşan 3 bin 774 tonluk yardım, Türk Kızılayın "9. İyilik Gemisi"ne yüklendi.

Mersin Uluslararası Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından yarın düzenlenecek törenle yola çıkacak gemi, yaklaşık 40 saat sürecek deniz yolcuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak. Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Filistin Kızılayına teslim edilecek.

Filistin Kızılayı da yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

Etiketler : türk kızılay gazze insani yardım
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