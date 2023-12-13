VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İstanbul teşkilatıyla bir araya gelecek
Gazze'de şiddetli yağış! Çadırlar sular altında kaldı
Hizbullah, İsrail'e ait 4 noktayı vurdu
İsrail, 7 Ekim'den beri 4 bin Filistinliyi gözaltına aldı
Hamas'tan İsrail'e dikkat çeken uyarı: Kayıplarınızın faturası artacak
Tesla 2 milyon aracını geri çağırıyor
13 Aralık 2023 Çarşamba 17:20:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 17:20:00

Gazze'de şiddetli yağış! Çadırlar sular altında kaldı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle çadırlar sular altında kaldı.

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sivillerin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı.

IHA'da yer verilen habere göre, İsrail'in ablukası altında hayatta kalmaya çalışan ve saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. Gazze Şeridi'nin merkezinde İsrail'in saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı Deir El Balah kentinde gece boyunca şiddetli yağışlar etkili oldu. Yüzlerce yaralının tedavi edildiği El Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki çadırlar, yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki çadır kampı da yağışlardan etkilendi. Yüzlerce Filistinli ailenin kaldığı kampın birçok noktasında su birikintileri oluştu. Çamur altında kalan kampta siviller çadırlarını naylonlarla örterek korumaya çalıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 608'e, yaralı sayısı ise 50 bin 594'e yükseldi.

Etiketler : Gazze yağmur çadır
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX