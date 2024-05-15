EGM'den "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiasına yalanlama

Ankara Emniyet'inden "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiasına yalanlama
Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
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