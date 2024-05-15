EGM'den "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiasına yalanlama

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15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:24:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:24:00

Ankara Emniyet'inden "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiasına yalanlama

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yasa dışı dinleme
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