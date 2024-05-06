Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı
Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri, yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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