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06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:53:00

Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı

Kaynak: TRT Haber

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri, yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Etiketler : gaziantep beton mikseri minibüs kaza ölü
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