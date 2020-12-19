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19 Aralık 2020 Cumartesi 10:14:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 10:14:00

Gaziantep'te hastanenin koronavirüs yoğun bakımda oksijen tüpü patladı

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Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, "Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir." denildi.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan son dakika açıklamasına göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.

Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.

Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz.  

Etiketler : gaziantep patlama son dakika
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