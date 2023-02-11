Gaziantep'in 532 köyündeki depremzedelere jandarma helikopterleriyle yardım malzemesi ulaştırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Nurdağı, Nizip ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesiminde bulunan 532 köydeki depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD organizasyonuyla yardım malzemeleri hazırlandı.

5. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirilen malzemeler, askerlerce helikopterlere taşındı.

Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığının 5 helikopteri, 58 sortiyle 1221 gıda kolisi, 500 çadır, 1371 koli battaniye ile su kolilerinin arasında olduğu malzemeleri dağ köylerindeki depremzedelere ulaştırdı.

Yardım malzemeleri jandarma personeli tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Ayrıca Gaziantep'te jandarmanın sorumluluğundaki afet bölgelerinde 4 bin 210 askeri personel, 447 araçla arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, çadır ve konteyner kurulumu faaliyetlerine destek veriyor.