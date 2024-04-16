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16 Nisan 2024 Salı 11:17:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 11:17:00

Gara'ya hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirilen operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

Etiketler : msb operasyon terör örgütü
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