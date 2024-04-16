Gara'ya hava harekatı: 5 terörist öldürüldü
Kaynak: AA
Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirilen operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/poca4MCq2j