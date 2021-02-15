Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi

Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi

Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Gürbüz Sevilay'ın, Irak ve Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG-SDG'ye yönelik silah temini faaliyetinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla görüştüğü belirlendi.