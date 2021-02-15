15 Şubat 2021 Pazartesi 18:05:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 18:05:00
Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi
Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.
Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Gürbüz Sevilay'ın, Irak ve Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG-SDG'ye yönelik silah temini faaliyetinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla görüştüğü belirlendi.
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