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FETÖ'cü ve muhalif isimlerin algı operasyonu tutmadı: İşte gerçek...

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Sosyal paylaşım platformu Onedio ve FETÖ'cü Emre Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'te Aziz Sancar'ın elini havaya kaldırıp halkı selamladığı görüntüleri geriye sardırıp, 'Erdoğan, Aziz Sancar'ın elini indirdi' başlığıyla paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST 2021 festivaline katıldı. Program sonrasında Prof. Dr. Aziz Sancar ile alandaki vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancar'ın elini havaya kaldırdığı görüntüleri tersten oynatarak 'Erdoğan, Aziz Sancar'ın elini aşağıya indirdi' algısı yapan çok sayıda hesap kirli bir algı operasyonunun peşine düştü.

Videoyu geri sardırarak algı operasyonuna soyunan FETÖ'cü Emre Uslu, görüntüleri 'Erdoğan, Aziz Sancar'ın elini indirdi' başlığıyla paylaştı.

Başta FETÖ'cü Emre Uslu olmak üzere çok sayıda FETÖ destekli hesabın paylaştığı videoya Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli gibi isimlerden de destek geldi.

Öte yandan gerçek ortaya çıkınca dezenformasyonu yayan kişiler ve kurumlar yalan haberlerini hızla silmek zorunda kaldı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı FETÖ Emre Uslu
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