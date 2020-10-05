FETÖ'cü karı-koca Yunanistan'a kaçarken son anda yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.



Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen H.K ve eşi N.K. gözaltına alındı.

