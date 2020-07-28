Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Kaynak: AA
Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Başkan Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.
Patrik Bartholomeos, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, Başkan Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.
Bartholomeos'un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.
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