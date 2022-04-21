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21 Nisan 2022 Perşembe 08:49:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 08:49:00

Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta, tedavileri için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

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Mısır'da kalp ameliyatı olan Gülizar Atalay ve Fas'ta bağırsak ameliyatı geçiren Mustafa Demirel, geçirdikleri operasyonlar sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek tedavilerine Türkiye'de devam etmek istediler, iki hasta Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edildi.

Fas ve Mısır'da sağlık sorunu yaşayan 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla sabah saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, bu kez Fas'ta yaşayan Mustafa Demirel ile Mısır'da yaşayan Gülizar Atalay için havalandı.

Bağırsak operasyonu geçirdikten sonra komplikasyonu gelişen ve kilo kaybederek genel durumu bozulan Mustafa Demirel'i(40) Fas'tan, kalp hastalığı nedeniyle en son geçirdiği ameliyattan sonra komplikasyonu gelişen Gülizar Atalay'ı(31) Mısır'dan alan ambulans uçak, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi.

Alanda bekleyen ambulansa nakledilen Mustafa Demirel Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Gülizar Atalay ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü

Etiketler : fas mısır türk hasta Sağlık Bakanlığı
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