Fahrettin Koca: İlk doz oranı yüzde 65'in altında olan tek il kaldı
Sağlık Bakanı Koca, ‘Şu an, ilk doz aşı oranı yüzde 65'in altında kalan tek ilimiz Gümüşhane' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı haritasında bir şehrin kategorisinin değiştiğini duyurdu.
Koca, "Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı %65'in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane" açıklamasında bulundu.
Aşı haritasına göre, en yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ oldu.
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