Acılı ailelerden HDP'ye "Kürtlük dersi"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 976'ncı gününü geride bıraktı. Diyarbakır'da evlat nöbeti sürdüren aileleri temsilen üç baba, Ankara'da HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı. Babalar, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı çelengi parti girişine koyarak, gazetecilere açıklamada bulundu. Burada acılı babalar HDP'li vekillere seslenerek "Evladımı getireceksin. Ben evladımı sizden istiyorum" dedi. Terör örgütü PKK tarafından oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen babalardan Celil Begdaş, HDP'nin hiçbir zaman Kürtleri temsil edemeyeceğini söyledi.

'AMERİKAN UŞAĞI DEĞİLİM'

Evlatlarından haber alamadıklarını belirten Begdaş, "Ben burada Türk'üm, Diyarbakır'da Kürt'üm, Trabzon'da Laz'ım. Evladım gelene kadar bu işin peşini bırakmam. Beni hiçbir güç buraya getirmedi, yanan ciğerim buraya getirdi. Ben, Amerikan uşağı değilim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. HDP'ye söylüyorum, kendine gel, evladımı getir bana." ifadelerini kullandı.

'KANDİL'E VEKİLLİK YAPTINIZ'

Baba Süleyman Aydın da 285 aileyi temsilen HDP Genel Merkezi önünde olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu: "HDP milletvekilleri diyorlar ya zaman zaman 'Biz, Kürtler için mücadele veriyoruz.' Bunlar hiçbir zaman Kürtler için mücadele vermediler. Kürtlük, 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmakla olmuyor. 14-15 yaşındaki çocuklarımızın eline silah vererek, devletimize karşı kullanarak siyasi parti, milletvekili olunmaz. Siz, burada hiçbir zaman Kürt halkına sahip çıkmadınız. HDP milletvekilleri olarak sadece Kandil'e vekillik yaptınız, siz Kandil'in vekillerisiniz."

'GELİN ARABASIYLA DAĞA GÖTÜRÜLDÜLER'

Oğlunun HDP Diyarbakır İl Binası'ndan dağa götürüldüğünü belirten Celil Begdaş, "Mayıs 2019'da oğlumun işe gitmediğini haber verdiler. Oğlumun HDP il binasına götürüldüğünü öğrendim. Geldim oğlumu sordum, Hazar Gölü'ne gitti dediler. O gün 16 tane çocuk vardı, arka kapıdan gelin arabasıyla götürdüler. Bir odanın içerisinde oğlumun montu çıktı. Dediler başkasınındır. Montunun iç cebinde oğlumun okul kimliği çıktı" dedi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamaların ardından HDP binasındaki görevlilerin çelengi kaldırmak istemesi üzerine, babalar ile aralarında arbede yaşandı. Polisin müdahalesiyle yatıştırılan olay sırasında babalar, parti genel merkezine gelen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a da tepki gösterdi. HDP Genel Merkezi içerisindekiler HDP Sözcüsü Ebru Günay öncülüğünde polise sözlü ve fiziki provokasyonlarda bulundu. Duruma biber gazıyla müdahale eden çevik kuvvet ekipleri yaşanan olayda aralarında Veli Saçılık, Hüseyin Gökoğlu, Ali Özkan ve Nazım Karakurt'un bulunduğu 6 kişiyi gözaltına alırken arbedede bir polis memuru yaralandı.

HDP'Lİ VEKİLDEN POLİSE KÜSTAH SÖZLER

HDP Genel Merkezi önündeki gerginlik sırasında araya giren bir polis, kendisinin şehit çocuğu olduğunu söyleyerek HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a seslendi. Kapı önünde polis ekiplerine bağıran Başaran'a yönelen polis, "Sana hesabını sordum mu babamın kanının. Çivilerim seni vallahi. Geçin karşıma. Senin konuştuğun kelimelere bak. Sen kimsin? Ben şehit çocuğuyum. Sen sıfırsın, sıfır" dedi. HDP'li vekil ise bu sırada polise, 'Düşman' ifadesini kullandı.

EVLAT NÖBETİNE KATILIM SÜRÜYOR

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 976 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. 2018 yılında 'Kıbrıs'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen kızı Güneş için Kars'tan gelen Faik Karahan ile nöbet tutan aile sayısı, 286'ya yükseldi. Nöbet tutan diğer aileler tarafından karşılanan Faik Karahan, "Kızım 29 yaşındaydı, kandırdılar ve götürdüler. Kızımı almadan gitmeyeceğim. HDP kandırdı, gitti" dedi.