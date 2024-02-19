VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ruslar tünelden gelip Avdiivka'yı ele geçirdi
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı!
Ukrayna'ya AB ihaneti
Hamas ateş püskürdü! İsrail'den Ramazan soykırımı planı
Papua Yeni Gine'de şiddetli çatışmalar: 53 ölü
NASA 'Mars'ta yaşayacak kişiler arıyor
19 Şubat 2024 Pazartesi 06:54:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 06:54:00

Evladını sırtında taşıyarak okuttu

ABONE OL

Karaman'da doğuştan serebral palsi hastası 27 yaşındaki Ayşe Uzunoğlu, kendisini sırtında taşıyan annesinin çabalarıyla öğretmen olma hayaline kavuştu.

Ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken Uzunoğlu, karşılaştığı olumsuzluklara öğretmen olmayı kafaya koydu.

İlkokulda kendisini sırtında okula götüren annesi Yaşar Cüccam'a verdiği sözü tutan Ayşe Uzunoğlu "Annem evlenmek için üniversiteyi yarıda bırakmış. Dedim ki, bütün hayallerini bende gerçekleştireceksin. 2019'da üniversiteden mezun oldum, törende kepi birlikte attık" dedi.

Etiketler : karaman öğretmen okul
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Kar tatilinde

Kar tatilinde
50'nci yıla özel albüm

50'nci yıla özel albüm
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX