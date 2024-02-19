Evladını sırtında taşıyarak okuttu

Ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken Uzunoğlu, karşılaştığı olumsuzluklara öğretmen olmayı kafaya koydu.

İlkokulda kendisini sırtında okula götüren annesi Yaşar Cüccam'a verdiği sözü tutan Ayşe Uzunoğlu "Annem evlenmek için üniversiteyi yarıda bırakmış. Dedim ki, bütün hayallerini bende gerçekleştireceksin. 2019'da üniversiteden mezun oldum, törende kepi birlikte attık" dedi.