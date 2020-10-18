Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı

İstanbul'da, Fatih Camisi'nde yatsı namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi Başkanı Yunus Genç, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorununun sıcak çatışmaya dönüştüğünü söyledi.

Ermenistan'ın 1991 yılından beri yapılan hiçbir antlaşmaya uymadığına, müzakere sürecinde bile saldırmaya devam ettiğine dikkati çeken Genç, Ermenistan'ın 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini hatırlattı.