Ermenistan ateşle oynuyor

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09 Aralık 2021 Perşembe 10:47:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 10:48:00

Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Kaynak: AA

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Azerbaycan'ın batı toprakları Kelbecer bölgesinde Ermenistan'ın saldırısı sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan ordusu müdahale ederek saldırıyı durdurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı. Gece yapılan saldırıda Azerbaycan askeri Asıf Aliyev şehit oldu.

Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu.

Bakanlık gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.

Etiketler : Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan
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