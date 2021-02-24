Başkan Erdoğan net mesaj verdi: Gara'daki katliamı üzerimize yıkmak alçaklıktır

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aziz milletim, kıymetli yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'nı hukuki zemine kavuşturma adımımızı atmıştık. Bu ittifakın ülkemizin birliği, bütünlüğü ve devletimizin bekası en onurlu en hasbi ittifakı olduğunu görüyoruz. Tarihi mücadelemizde Cumhur İttifakı'nın çok büyük katkısı vardır. Yine nice saldırıyı da Cumhur İttifakı'nın güçlü zemininde karşılayıp boşa çıkardık.

CHP VE ZORAKİ İTTİFAKI

CHP bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi. Diğer yanında yerli ve milli hassasiyetleri koruduğunu ümit ettiğimiz diğer bir partiyi alarak ilerledi. Bu zoraki ittifakın içinde ülkenin milletin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliği bulamazsınız. Uluslararası saldırılara karşı devletinin yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz. Karşımızda dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kılıfı altında dillendiren bir heyula var.

CHP SÜZME FAŞİST BİR PARTİDİR

Millet tek parti devrinden beri CHP'nin ciğerini biliyor. CHP'nin içinde demokrasi yoktur. Çünkü sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde Kalkınma da yoktur. Milletin işine yarayacak hiçbir işe yaraşmaz. Adalet yoktur. Milli ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü duruşunu milletine göre değil önüne konan senaryolara göre belirler.

KAR YAĞDI GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Taciz, tecavüz, hırsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına bulaşmıştır. CHP kayıp bir partidir. Bu sadece siyasetin değil, ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Sadece yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerdeki manzara bunu anlatıyor.

ŞEHİTLERİMİZ BİLE BUNLARI UTANDIRMADI

Geçtiğimiz günlerde Gara'da masum 13 insanımızın katledilmesi bile bunları utandırmaya yetmemiştir. Öyle utanmazlar ki onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 5 yıl 6 yıl bizim bu insanlarımızı kaçıranlar kim? Ve biz bu süre içerisinde dağ demedik, taş demedik, eğlendik. Ve bunun mücadelesini verdik.

SİZ NE YÜZSÜZSÜNÜZ!

Bakanlarımızı gönderdik. Makamınızda gelip size her şeyi anlattılar. "Ne soracaksanız sorun" dediler. Bu kadar açık, şeffaf her şey ortaya konurken siz ne yüzsüzsünüz ki bu kadar çalışmadan sonra hala saldırıyorsunuz. Bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı ve AK Parti iktidarı bu yolda inanarak, sizin kol gerdiğiniz teröristleri inlerinde bitire bitire devam edecektir.

ALÇALDILAR, ALÇAKLAŞTILAR

Bu katliamın suçunu bize yıkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunları cibiliyeti bozuk. "Ne yaptık?" diyorlar sonra. Teröristlerle beraber yürüdünüz. PKK'dan FETÖ'ye her çeşit teröristi savunmak için il başkanlarına kadar seferber olan siz değil misiniz? Sınır ötesi harekatlarımızı eleştiren, gidemezsiniz diye demeçler veren siz değil misiniz? Terör örgütü olarak görmüyoruz diyen (YPG'yi) siz değil misiniz?

Gara konusu ülkemizde kimin nerede durduğunu göstermesi bakımından turnusol olmuştur. İşte geçen gün İzmir'deydik. Bir asır önce İzmir'de başlayan işgalin benzerini bugün hüsrana uğratacak ve hak ettikleri dersi vereceğiz. Bu metin sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır. Milletimiz vesayete nasıl boyun eğmediyse Allah'ın izniyle bu kirli zihniyeti de aynı şekilde tarihin tozlu raflarına havale edecektir.

Sinsi niyetleri milletimiz gayet iyi biliyor. Salgından, ekonomiden, tedbirlerden zerre kadar anlamadıklarını kendi ağızları ile ikrar ediyorlar.

ÇIKMIŞ 20 YIL ÖNCESİNİ GÜZELLİYORLAR! MİLLETİMİZ 20 YIL ÖNCESİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR!

Bu kafa elbette siyasi ikbalini Türkiye'nin yaşayacağı felaketlere bağlar. Bir de 20 yıl öncesinin Türkiye'sine güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı.

O TÜRKİYE'DEN BATININ ÖRNEK ALDIĞI TÜRKİYE'YE GELDİK

Sayın Kılıçdaroğlu! Senin yönettiğin SSK'dan bu görüntüler. Devlet yok! Nerede? Şu anda böyle bir görüntü var mı? Ülkemizin herhangi bir yerinde bu görüntüler mi var huzur mu var? Herkes huzurlu ve güveniyor. Batı Türkiye'nin sağlık sistemini örnek alıyor şu anda.

Terörle mücadelede kararlığımız sadece içimizdekileri değil. Dışarıdakileri de rahatsız ediyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu harekatlar hem meşru hakkımız hem de insani görevimizdir.

AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının bitiminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis'e gelen fezlekeleri değerlendirerek, "Süreç neyse aynen o şekilde işleyecektir. Meclis Komisyonunda müzakereler yapılır, Genel Kurul'da da eller kalkar" dedi.

HDP'LİLERİN FEZLEKELERİ MECLİS'te

Süreç ne ise aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar.