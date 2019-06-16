EPDK 20 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 17 şirkete üretim lisansı, 1 şirkete tedarik lisansı verilirken, 4 şirketin üretim ve 1 firmanın tedarik lisansı sona erdirildi.

Doğal gaz piyasasında 1 şirkete spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat lisansı verildi.

Petrol piyasasında ise 1 firmaya madeni yağ lisansı verildi.

(AA)