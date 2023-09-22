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22 Eylül 2023 Cuma 07:27:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 07:27:00

Enkazlar Esra'ya emanet

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Patlayıcı uzmanı Esra, Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaları dinamitle yıkıyor. İnsanların girmeye bile cesaret edemediği binalarda duvar ve kolonlara binlerce dinamit kapsülü yerleştiren genç kadın, ardından binaları patlatarak yerle bir ediyor.

Patlayıcı uzmanı Esra, Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaları dinamitle yıkıyor. İnsanların girmeye bile cesaret edemediği binalarda duvar ve kolonlara binlerce dinamit kapsülü yerleştiren genç kadın, ardından binaları patlatarak yerle bir ediyor.

DELME VE PATLAYICI UZMANI

Maden ve inşaat sahalarında delme ve patlayıcı uzmanı olarak çalışan 38 yaşındaki Esra Eken, depremlerin ardından Kahramanmaraş'a geldi. Birçok insanın girmeye bile cesaret edemediği ağır hasarlı binalarda duvar ve kolonlara binlerce dinamit kapsülü yerleştiren genç kadın, daha sonra patlayıcıları birbirleriyle bağlamak için fitil (kablo) döşüyor.

160 APARTMANI DAHA YIKACAK

Maden mühendisi Esra Eken, 'Patlatma işi erkeklere özgü bir işmiş gibi gözüküyor, yapılan işin ağırlığı ve organizasyon açısından. Bana 'bombacı kadın' diyorlar' dedi. Ağır hasarlı bir binanın yıkım sürecinin her anında görev yaptığını, şu ana kadar 7 binayı patlatarak yıktıklarını belirten Esra, 160 apartmanın daha yıkımında dinamit kullanacaklarını bildirdi.

Kimi zaman saatler kimi zaman günlerce süren bu riskli işlemin ardından döşenen dinamit kapsüllerini manyetoya entegre eden Esra Eken, güvenlik güçlerinin çevrede önlem almasıyla binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

Etiketler : Patlayıcı uzmanı Esra Esra Eken Kahramanmaraş
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