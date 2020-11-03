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03 Kasım 2020 Salı 14:51:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 14:51:00

Enkazdan 58 saat sonra kurtarılan İdil Şirin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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İzmir'deki yıkıcı depremin enkazından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan İdil Şirin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin enkazından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Güven, "İdil kızımızın durumu iyi. Kendisinin kovid testi pozitif. Bunun tedavisini görüyor" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, İdil'in annesinin testinin de pozitif olduğu söyleyen Güven, koronavirüsü nerede kaptıklarının ise bilinmediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6’lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı.

Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Etiketler : İDİL ŞİRİN KORONA TEST ENKAZ İZMİR
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