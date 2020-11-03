İdil Şirin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin enkazından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Güven, "İdil kızımızın durumu iyi. Kendisinin kovid testi pozitif. Bunun tedavisini görüyor" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, İdil'in annesinin testinin de pozitif olduğu söyleyen Güven, koronavirüsü nerede kaptıklarının ise bilinmediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6’lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı.

Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşılmıştı.