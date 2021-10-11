Aşılar ne kadar etkili?

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11 Ekim 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 15:30:00

En kapsamlı koronavirüs araştırması yapıldı... İşte detaylar

Kaynak: NTV

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili en kapsamlı araştırma yapıldı. Fransa'da 22 milyon kişinin incelendiği araştırmada, koronavirüsü durdurmanın en etkili yolunun aşılar olduğu bir kez daha vurgulandı. Bilim insanları, koronavirüse karşı aşılanan 50 yaş üzerindeki kişilerin hastaneye kaldırılma veya ölme olasılığının yüzde 90 daha az olduğu sonucuna ulaştı.

Fransa'da yapılan en geniş kapsamlı bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) araştırmasında koronavirüs aşılarının, virüsün varyantlarına karşı ciddi vakaları bile önlemede oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

NTV'de yer verilen habere göre, enfeksiyonun değil, ciddi Kovid-19 ve ölümün önlenmesine odaklanan araştırma, 50 yaşın üzerindeki 22 milyon kişiye baktı ve aşı yaptıranların hastaneye kaldırılma veya ölme olasılığının yüzde 90 daha az olduğunu buldu.

Bununla birlikte, sonuçlar ABD, İngiltere ve İsrail'den gelen önceki araştırmaların sonuçlarını doğruluyor. Fakat, araştırmacılar yeni çalışmanın şimdiye kadar yapılan türünü en çalışması olduğunu söyledi.

KONTROL GRUBUNDA 22 MİLYON KİŞİ YER ALDI

Çalışma kapsamında bilim insanları, Fransa'nın aşı kampanyasını başlattığı Aralık 2020'den başlayarak Temmuz 2021'e kadar 22 milyon insanın verilerini topladı. 11 milyon aşılanmış insanla 11 milyon aşılanmamış kişinin sonuçlarını karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, aşılanmayan kişi ile aynı bölgeden, aynı yaş ve cinsiyetten aşılı bir insanı eşleştirdi.

Fransız hükümetiyle yakın çalışan bağımsız bir ilaç güvenliği araştırma grubu olan Epi-Phare tarafından yürütülen araştırmaya göre, ikinci bir dozdan 14 gün sonra aşılı katılımcıların şiddetli Kovid-19 riski yüzde 90 azaldı.

DELTA VARYANTINA KARŞI YÜZDE 92 ETKİLİ

Diğer taraftan, aşılamanın Delta varyantından ciddi hastalığa karşı 75 yaş ve üstü insanlar için yüzde 84, 50-75 arası insanlar için yüzde 92 koruma sağladığı görüldü.

Epi-Phare Başkanı ve epidemiyolog Mahmoud Zureik AFP'ye verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma, Pfizer/BioNtech, Moderna ve AstraZeneca aşılarını kapsıyor, ancak çok daha sonra izin verilen ve Fransa'da daha az yaygın olarak kullanılan Jannsen'i kapsamıyor."

Öte yandan, çalışmanın sonuçları beş aya kadar şiddetli Kovid-19'a karşı aşı korumasının azalmadığını gösterdi.

Etiketler : Pfizer/BioNtech Moderna AstraZeneca korona aşı
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