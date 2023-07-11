Emine Erdoğan, Vilnius'ta lider eşleriyle Litvanya Ulusal Sanat Müzesi'ni ziyaret etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi devlet başkanı eşleri programı kapsamında Litvanya Ulusal Sanat Müzesini ziyaret etti
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, düzenlenen program kapsamında lider eşleriyle müzeyi gezdi.
Emine Erdoğan'ın katıldığı müze ziyaretinde, Litvanya Cumhurbaşkanının eşi Diana Nausediene ve NATO Genel Sekreterinin Eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.
"Litvanya modern dansının mimari ve video sanatla sinerjisine" işaret edilen kısa video gösterimlerinin gerçekleştirildiği ziyarette, Litvanya Ulusal Sanat Müzesi Genel Direktörü Arunas Gelunas tarafından sunum yapıldı.
Program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.
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