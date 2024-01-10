10 Ocak 2024 Çarşamba 17:46:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 17:46:00
Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek
Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek
- Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek
- AK Parti: 30 milyon lira gelir elde eden Beltur SGK borcunu ödeyemeyen bir kuruma dönüşmüş
- İyi Parti'den bir istifa daha!
- Terör örgütüne bir darbe daha! 2 PKK'lı öldürüldü
- Husiler duyurdu... Kızıldeniz'de ABD gemisini hedef aldılar
- MHP 2 büyükşehir ve 12 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı