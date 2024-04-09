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09 Nisan 2024 Salı 09:43:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 09:43:00

Düzensiz göçmenler araba bagajında yakalandı

Kaynak: AA

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Kapıkule'de ikisi otomobil bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kapıkule Sınır Kapısı'nın çıkış peronunda şüphe üzerine kontrol edilen bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada, biri aracın arka koltukları arasına gizlenen, 2'si de bagajda Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Göç İdaresine teslim edildi.

Otomobil sürücüsü N.İ. ise gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan N.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : kapıkule düzensiz göçmen otomobil bagajı
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