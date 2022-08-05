Dünyanın gözü Soçi'de... Başkan Erdoğan ve Putin bir araya gelecek

Dünyanın gözü Soçi'de... Başkan Erdoğan ve Putin bir araya gelecek

Gözler Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesinde..



Tahran'daki görüşmenin ardından iki lider 17 günde 2'nci kez bir araya gelecek.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI HAREKAT ÖNCELİKLİ GÜNDEMDE

Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat toplantının gündemindeki öncelikli başlık olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Rusya ile 2019'da imzalanan 10 maddelik anlaşmayı hatırlatacak. Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyecek.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI DA ELE ALINACAK

Soçi'deki görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma sonrası oluşturulan tahıl koridoru da ele alınacak. Sahadaki son duruma mercek tutulacak.

İlk geminin yola çıkmasının ardından yeni sevkiyatların da sorun yaşanmadan gerçekleşebilmesi ve uluslararası pazarlara ulaşması adına atılacak adımlar konuşulacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA GÜNDEME GELECEK

Rusya-Ukrayna savaşı da iki liderin gündeminde olacak.

Erdoğan, savaşın son bulması adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade edecek. Kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çabaların sürdürüleceğini belirtecek.

LİDERLER, İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ VE İŞ BİRLİĞİ KONULARINI DEĞERLENDİRECEK

Ve iki ülke ilişkileri..

Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri değerlendirecek.

Enerji ve savunma alanlarındaki mevcut projelerin yanı sıra iş birliği alanlarının daha da genişletilmesine yönelik konular gözden geçirilecek.