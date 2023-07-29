VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eskişehir'de meydana gelen yangında 60 dönümlük arazi zarar gördü
Financial Times'tan çarpıcı iddia: Rusya kendi silahlarıyla vuruluyor
Antalya'da 5 katlı bir binanın çatı katında en az 10 günlük bir ceset bulundu
Yemen açıklarında 8 yıldır tehlike saçıyordu: Petrolün yüzde 20'si tahliye edildi
Baykar'dan, fondaş medyanın TB2 İHA'lara yönelik karalama kampanyasına tepki!
Doluluk oranı 9 yılın en düşük seviyesinde: Gölde kuruma başladı
29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:40:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:40:00

Doluluk oranı 9 yılın en düşük seviyesinde: Gölde kuruma başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'u vuran kavurucu sıcaklar kentin su ihtiyacını büyük oranla karşılayan Büyükçekmece Gölü'nde kurumaya neden oldu. Gölün doluluk oranı 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları yüzde 37.77'ye gerilerken, Büyükçekmece Gölü'nde kurumanın başladığı ve suyun çekildiği gözlendi.

Kış aylarında yeteri yağış alamayan İstanbul'da kentin su ihtiyacını büyük oranda karşılayan barajlardan Büyükçekmece Gölü'ndeki su seviyesi, son 9 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 18,78 olarak ölçüldü.

Su seviyesi havadan görüntülenen Büyükçekmece Gölü'nde daha önce dolu olan bölgelerden suların çekildiği görüldü.

Gölde suların çekildiği bölgelerdeki toprağın kuruyarak çatladığı gözlendi.

Bölgede 33 yıldan beri oturduğunu aktaran Zafer Özev, son yıllarda gölde kuraklık yaşandığını söyledi.

Yağışın az olması nedeniyle gölün çekildiğini kaydeden Özev, "Kışın çok fazla kar yağmayınca böyle oluyor. Geçen sene iyiydi ama bu yıl çok çekildi." dedi.

Yakınlarıyla bölgede sık sık piknik yaptığını aktaran Yağmur Ergin de bölgedeki kirlilikten şikayetçi olduğunu söyledi.

Kuraklıkla birlikte bataklık oluştuğunu belirterek, önlem alınmadığını savunan Ergin, "Geçen gün bir inek bataklıkta ölmüş. Önlem alınsaydı, tabela falan konulsaydı o hayvan can çekişe çekişe ölmezdi. Siviller nereden bilsin buranın tehlikeli olduğunu. Su geçen sene daha iyiydi, bu sene bayağı çekilmiş. Kalan kısım da çok kötü görünüyor, adım atamıyorsun." diye konuştu.

Ergin, oluşan bataklık nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını da aktararak, vatandaşların bıraktığı çöplerle birlikte sinek ve kokunun arttığını söyledi.

Kadir Ekmen ise her yıl göl kenarında piknik yaptığını kaydederek, eskiden bu bölgede balık tutabildiğini dile getirdi.

Ekmen, "Su 100 metreye kadar çekilmiş şimdi. Kuraklık var." dedi.

Etiketler : Büyükçekmece Gölü kuruması İstanbul sıcakları su ihtiyacı iski barajlar doluluk oranı istanbul hava durumu
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX