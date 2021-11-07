Dolandırıcılar atağa geçti! Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı

Güney Koreli popüler dizi Squid Game Netflix'in en çok izlenen yapımı oldu ancak birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Siber saldırı ve dolandırıcılıklar için en çok kullanılan yol haline gelen dizi çocuklar dahil herkesi tehdit ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Güney Koreli popüler dizi Squid Game yayınlanmasının hemen ardından 111 milyondan fazla izlendi. Bu da onu hem daha çok merak edilir noktaya getirdi hem de Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu. Yayınlandığı ilk günden beri tartışmalara konu olan Squid Game çocuklar dahil herkesi tehdit ediyor. Uzmanlar Squid Game'in zararlı taraflarını Hurriyet.com.tr'ye anlattı.

SİBER SUÇLULAR VE DOLANDIRICILAR ATAĞA GEÇTİ

Squid Game'e olan yoğun ilgi ilk olarak siber suçluları ve dolandırıcıları harekete geçirdi. İnternette kurulan dolandırıcılık düzenleri hayranların hevesinden yararlanmaktan geri durmadı.

Kaspersky internette özellikle eylül ve ekim aylarında birçok kötü amaçlı dosyaya rastladı. Hepsinin de içinde Squid Game geçiyordu. Analiz edilen çoğu dosyada diğer kötü amaçlı programları yükleyebilen Truva atı indiricileri tespit edildi. Aynı zamanda reklam yazılımları da vardı.

VERİLERİ ÇALMA YÖNTEMİ

Siber suçluların planlarından biri şu şekilde çalışıyordu: İddiaya göre kurbana serinin ilk oyununun animasyonlu bir versiyonu gösterilirken, aynı anda kullanıcılar çeşitli tarayıcılarından veri çalabilen bir Truva atı başlatıldı. Her seferinde yeniden başlatıldığında truva atını başlatmak için de bir kısayol oluşturuluyor.

Aynı zamanda mobil kötü amaçlı yazılımlar da söz konusu. Kullanıcı, Squid Game'in bir bölümünü indirmeyi umarak Truva atını indiriyor. Uygulama cihazda başlatıldığında kontrol sunucusuyla iletişime geçerek görevlerin tamamlanmasını istiyor. Bu tarayıcıda bir sekme açmak veya kontrol sunucusundan alınan numaralara SMS göndermek olabiliyor.

SAHTE MAĞAZALAR

Squid Game ile ilgili birçok sahte mağazanın ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Çoğu sahte mağaza oyuncuların dizide giydiği gibi kostümleri satın alma fırsatı sunuyor. Bu tür mağazalar kendilerini resmi olarak konumlandırıyor. Ancak, bu tür sitelerden alışveriş yapan kullanıcıların ürünü alamama ve paralarını kaybetme riski var. Ayrıca kurbanlar siber suçlularla banka ve kişisel kimlik bilgilerini paylaşıyor. Çünkü alışveriş için kart ayrıntılarının, e-posta adresinin, ikametgah adresinin ve tam isim gibi kişisel verilerin sağlanması isteniyor.

BUNLARA DİKKAT!

Kaspersky uzmanları bu konularda uyarıyor:

- Kişisel verilerinizi girmeden önce web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin ve Film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin.

- İndirdiğiniz dosyaların uzantılarına dikkat edin. Bir video dosyasının uzantısı asla .exe veya .msi olmaz.

- Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.

- İçeriğin erken görüntülenmesini vaat eden bağlantılardan kaçının. İçeriğin gerçekliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, bunu servis sağlayıcınıza danışın.

30 MİLYAR DOLARLIK VURGUN GÜNDEM OLMUŞTU

popüler olmasının ardından çıkan Squid Game (SQUID) tokeni, Coinmarketcap'te (CMC) listelendikten sonra hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Piyasaya çıktıktan bir hafta sonra yüzde 110 bin değer kazanan SQUID'in değeri sıfırlanmış ve siteye erişim engellenmişti.

Geliştiricisinin belli olmadığı token, yatırımcısını şoke etmişti ve tüm kazancını silerek 30 milyar dolarla yok olmuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN UYARILAR

NP Etiler Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Urhan dizinin dikkat çekmesindeki sebepleri şu şekilde anlatıyor: "Squide Game dizisinin bu kadar ilgi çekmesinin nedenlerinden biri aslında çocuk oyunlarının zararsız oluşu ile insanların bu kadar vahşice öldürülmesi arasında oluşan zıtlık olabilir. Çünkü çocuk oyunları içerisinde saflık, masumluk, dostluk, paylaşım temalarını oluştururken buradaki oyunları oynayan kişiler 'Zafere giden her yol mübahtır.' ilkesi ile hareket ediyorlar. Çocuk oyunları çocuklara sosyal becerilerden bazıları olan iş birliği yapmayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı anlatırken dizide yaşananlar ne yazık ki bunlardan çok uzaktır. Bir diğer ilgi çekmesinin nedeni de, bölümlerin oyunlar üzerine kurulması ve izleyicilerde merak duygusunu bir sonraki bölümde ne olacağı düşüncesini yoğun şekilde aktif tutması olabilir."

İnternet üzerinden ya da televizyondan izlenilen içeriklerle ilgili uyarıda bulunan Aybeniz, "İnternet üzerinden izlenilen dizilere ulaşım çok daha rahat olduğundan dolayı ailelerin çocuk ya da ergenlik sürecinde olan bireylerin daha çok hangi tarzda, hangi konular hakkında dizileri takip ettiğini, bu takip ettikleri dizilerde onları çeken ve merak ettiren hangi alt başlık ya da özelliklerin olduğu sorgulayıcı bir tutum içinde olmadan anlamaya yönelik bireylerle sohbet etmeleri oldukça önemlidir. Örneğin, beğendiği karakterin yerinde olup neleri yapıp neleri yapmayacağı gibi sorularla yargılamadan anlamaya çalışılabilir" dedi.

"OLUMSUZ ETKİLER YARATABİLİR"

'Çocuk oyunlarının böylesine şiddet içeren bir konuda ele alınmasını bir uzman olarak sağlıklı bulmuyorum' diyen Aybeniz "Şiddeti normalleştiren ve de sorun çözme yöntemi olarak aktarılması çocuk ve gençlerde kafa karışıklığına neden olarak sosyal beceri ve değerlerden uzaklaşmalarına neden olabilir. Günden güne bireyselliğin ön plana çıktığı günümüzde bu tarzdaki dizi ya da filmlerin gençler üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"ÇOCUK OYUNLARI İZLEYİCİYİ ZİHİNSEL BİR ÇELİŞKİYE ÇEKİYOR"

Beykoz Üniversitesi Klinik Psikoloji Lisansüstü Programları Koordinatörü Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Korku filmleri kasıtlı ve sürekli olarak korkuyu ortaya çıkarmak için özel olarak kurgulanmış görsel anlatılardır. Bunları izlerken bedenlerimizde kalp atışlarının hızlanması, titreme, tüylerin diken diken olması gibi çeşitli fizyolojik tepkiler oluşur. Nörokimyasal açıdan bu tepkiler birey üzerinde ödüllendirici etki yapabilir. Örneğin, kendimizi tehdit altında hissettiğimizde beynimiz öfori indükleyen kimyasallar salgılar. Psikolojik olarak da izlerken heyecan, kaygı, korku, üzüntü ve iğrenme gibi çok çeşitli duygular deneyimleriz. Bu kadar çok duyguyu bir anda yaşayabilmek bu tür filmleri çekici yapar. Squid Games izleyiciye kesinlikle inişli çıkışlı bir duygusal yolculuk sunuyor. Kurgunun şiddet uygulamak için kullandığı çocuk oyunları izleyiciyi zihinsel bir çelişkiye çekiyor ve bir yandan çocuk olmanın masumiyeti ile şiddeti bütünleştirerek izleyicinin hem merakını zirvede tutabiliyor hem de korku ve güçsüzlük hissini körükleyerek ona fizyolojik bir ödül sunuyor" dedi.

"ŞİDDETE TEPKİSİZ KALABİLİR"

Dizinin zararlarına değinen Şalcıoğlu, "Bu tür şiddet içeren filmleri uzun süre boyunca düzenli izlemek insanları şiddete karşı duyarsızlaştıran bir etki yapabilir. Yani, birey şiddet eylemleriyle gündelik hayatında karşılaştığında bunları daha doğal karşılayabilir ve gereken duygusal tepkiyi vermez. Bu onu illa şiddet uygulamaya yatkın hale getirmez, sadece şiddet karşısında tepkisiz kalmasına neden olur. Çocukların bu tür içerikleri maruz kalmasının bir etkisi bu olabilir. Diğer yandan çocuklar izledikleri filmleri model alarak gündelik yaşamlarında bunları tekrar eden davranışlar sergileyebilirler. Örneğin, İngiltere'de bazı haberler Squid Games'i izleyen kimi çocukların kaybedenleri "cezalandırmak" için oyun alanında fiziksel şiddet kullandığını (oyuncunun ölmesi yerine) bildiriyor. Bu korkutucu bir Haber" açıklamasında bulundu.

"İZLEMEYİ ENGELLEMEK O KADAR KOLAY DEĞİL"

'Çocukları böyle bir içerikten korumak elbette gerekir, ancak çocuğun bunu izlemesini engellemek o kadar da kolay değil' diyen Şalcıoğlu "Bu kadar popüler olmuş bir diziyi izlememek çocuk ve ergenlerde FOMO diye adlandırılan, yani bir olanaktan mahrum kalma korkusu yaratacaktır. O yüzden de engellemeye çalıştıkça farklı kaynaklardan diziye erişme çabası görülecektir. Çocuğa bu diziyi izletmemek sadece dizinin çekiciliğini arttıracaktır. Ben ebeveynlere çocuklarıyla birlikte oturup diziyi izlemelerini tavsiye ederim. Ebeveynle bu diziyi izlemek çocuğa güvende hissettirir ve gereken anlarda duygularını düzenlemesine yardımcı olur. Ayrıca, ebeveyn diziyi izlerken şiddete verilmesi gereken doğru tepkileri sergileyebilir ve çocuğun şiddete uygun tutumunun gelişmesi için bir rol model olur. Son olarak dizinin barındırdığı güncel kapitalist düzenden kaynaklanan sosyal ve psikolojik zorluklarla ilgili mesajları ebeveynin çocukla tartışması güzel bir öğrenme deneyimi oluşturabilir" ifadesinde bulundu.

Şalcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sanatçının hayal gücü ve yaratıcılığıyla eseri için seçtiği materyali sorgulamanın çok verimli olmayacağı kanaatindeyim. Böyle bir sorgulama sanatın bu ve başka alanlarında üretilen pek çok eser için seçilen materyali sorgulamayı da beraberinde getirir. Bu konularda fikir birliği sağlamak imkansıza yakındır."