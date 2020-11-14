Doğu Akdeniz'de Turgutreis-5 Tatbikatı yapıldı
Kaynak: AA
Doğu Akdeniz'de TCG Kınalıada, TCG Atak, TCG Bora ve Pakistan gemisi PNS Zulfiquar'ın katılımıyla Turgutreis-5 Tatbikatının yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Turgutreis-5 Tatbikatı'nın, TCG Kınalıada, TCG Atak, TCG Bora ve Pakistan gemisi PNS Zulfiquar'ın katılımıyla Doğu Akdeniz'de icra edildiğini bildirdi.
Tatbikat bitiminde, PNS Zulfiquar tarafından 12-13 Kasım tarihlerinde Akdeniz Kalkanı Harekatı destek görevi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
TURGUTREİS-5 Tatbikatı; TCG KINALIADA, TCG ATAK, TCG BORA ve Pakistan gemisi PNS ZULFIQUAR’ın katılımıyla Doğu Akdeniz’de icra edildi. Tatbikat bitiminde, PNS ZULFIQUAR tarafından 12-13 Kasım tarihlerinde Akdeniz Kalkanı Harekâtı destek görevi gerçekleştirildi.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/erj0gOtux6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2020
- Doğu Akdeniz'de Turgutreis-5 Tatbikatı yapıldı
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