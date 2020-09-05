Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 1,5 ton esrar ve 90 bin kök Hint keneviri yakalandı

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05 Eylül 2020 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 13:15:00

Diyarbakır'da Yıldırım-7 Operasyonu'nda 1 ton 756 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da düzenlenen 'Yıldırım-7' narkotik operasyonu kapsamında 1 ton 756 kilogram esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütüyle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucuyu bulmak ve gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla sürdürülen "Yıldırım-7 Operasyonu" kapsamında Bayırlı Mahallesi Kilimli ve Bilgin mezraları kırsalında başlatılan narko terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda 9 farklı noktada 1 ton 451 kilogram toz ve 305 kilogram kubar olmak üzere 1 ton 756 kilogram esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet savcısının talimatıyla kenevir, numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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