Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Kaynak: AA
Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde Ş.T. idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri 3 kişinin cenazesini sıkıştıkları otomobilden çıkardı.
Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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