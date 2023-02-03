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03 Şubat 2023 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 17:30:00

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Kaynak: AA

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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1250 gündür sürüyor.

Kızı Şeyma için eylem yapan Nazlı Sancar, evladının 13 yaşında zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızını bulmak için 2012'den beri mücadele verdiğini anlatan Sancar, "Kızımın peşini bırakmam. Ölüsüyle, dirisiyle Şeyma'mı bu zalimlerden, katillerden alacağım. Kararlıyım, haklı mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar HDP ve PKK'ya karşı dimdik duracağım, boyun eğmeyeceğim." diye konuştu.

Anne Güler Laçin de oğlu Ubeydullah Muhammet için İstanbul'dan gelerek eyleme katıldığını belirtti.

"Oğlum HDP tarafından kaçırıldı." diyen Laçin, oturma eyleminde kararlı olduğunu vurguladı. Laçin, "Muhammet gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Artık anneler ağlamasın." ifadelerini kullandı.

Oğluna teslim olması için çağrı yapan Laçin, "Oğlum Muhammet gel, devletine, askerine sığın." dedi.

"PARA KARŞILIĞINDA EYLEME KATILDI" İDDİASINA SUÇ DUYURUSU

Kardeşi Ali için eylemini sürdüren Mehmet Tulğay da basın açıklaması yaparak, kendisi için "para karşılığı eyleme katıldığı" iddiasında bulunan kardeşi Kenan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğu söyledi.

Tulğay, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, kardeşinin terör örgütüne yardım etmekten 5 yıl cezaevinde kaldığını anlattı.

Etiketler : diyarbakır anneleri evlat nöbeti hdp pkk
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