Dışişleri'nden Yunanistan'a 'okul' tepkisi: Asimilasyonun bir parçası

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12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:53:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:08:00

Dışişleri'nden Yunanistan'a azınlık okulu tepkisi: Sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır

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Yunanistan'ın 8 azınlık okulunu kapatmasına Dışişlerin'den tepki geldi. Sözcü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın bu uygulaması Batı Trakya Türk azınlığına yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve Batı Trakya Türk azınlığına ait okulları yeniden açmaya davet etti.

Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulları sistematik olarak kapatma politikası hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan'ın, son 25 yıldır Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulların faaliyetini ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle azınlığa danışmadan sistematik olarak "geçici durdurma" yoluyla kapattığını belirten Aksoy, bunun son örneğini azınlığın 8 ilkokulunun daha kapatılmasının teşkil ettiğini kaydetti.

Aksoy, bu kararla, 25 yıl önce 231 olan Türk azınlık ilkokullarının sayısının 115'e indiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa Birliği (AB) de bir üye ülkede insan haklarının sistemli biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır. Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz."

"TÜRKİYE, YUNANİSTAN MAKAMLARI NEZDİNDEKİ GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRECEK"

Bu konuda, Batı Trakya Türk azınlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılan açıklamaları desteklediklerini dile getiren Aksoy, konuyu uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatine getirdiklerinin altını çizdi.

Aksoy, "Batı Trakya Türk azınlığının eğitim sorunlarının çözülmesi için Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerimiz Lozan Barış Antlaşması'nın tesis ettiği mütekabiliyet esasına göre kararlılıkla sürdürülecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

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