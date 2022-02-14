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14 Şubat 2022 Pazartesi 19:15:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 19:15:00

Dışişlerinden 'Yemen'e seyahat etmekten kaçının' uyarısı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'e yönelik seyahat uyarısı yaptı.

"Yemen'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanılan uyarıda ayrıca Türk vatandaşlarına, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı yemen seyahat uyarısı
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